VAN zeigt Zusatzvorstellung von Maria Holl

Aufgrund der großen Nachfrage bietet der Verein Alt Nördlingen eine weitere Vorstellung des historischen Theaterstücks „Maria Holl – Hexenjagd in Nördlingen“ an, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Zusatzvorstellung findet am Dienstag, 29. Juli, um 20.30 Uhr auf der Freilichtbühne Alte Bastei statt.

Das Stück erzählt die eindrucksvolle Geschichte der Nördlingerin Maria Holl, die sich im Jahr 1593 gegen schwere Vorwürfe behauptete und zur Symbolfigur im Kampf gegen Hexenverfolgung wurde. Die Inszenierung beeindruckt mit einer authentischen Kulisse, starken Darstellern und einem Thema, das bis heute berührt. Tickets seien ab sofort erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.freilichtbuehne-noerdlingen.de. (AZ)

