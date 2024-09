Zwei Autounfälle in Nördlingen

Zu zwei kleineren Autounfällen ist es am Donnerstag in Nördlingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 19-Jähriger gegen 7.30 Uhr auf der Nürnberger Straße stadtauswärts. Auf der Höhe des Kreisverkehrs krachte er aus Unachtsamkeit auf das vor ihn fahrende Auto eines 53-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Etwas später, um 11.40 Uhr, stieß ein 52-Jähriger mit seinem Lastwagen an das Auto einer 39-Jährigen. Er hatte ihr Auto beim Rangieren übersehen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (AZ)