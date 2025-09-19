Autos prallen zusammen - Zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und knapp 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Wemding ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war eine 35-Jährige mit ihrem Wagen auf der Staatsstraße in Richtung unterwegs und wollte vor dem Ort nach links auf die Staatsstraße in Richtung Wallfahrt abbiegen. Dabei missachtete, dass eine 59-jährige Autofahrerin Vorrang hatte, die geradeaus auf der Staatsstraße in Richtung Fessenheim unterwegs war. Beide Autos prallten zusammen. Infolge der heftigen Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. 20 Kräfte der Wemdinger Feuerwehr waren unter anderem zum Binden ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort. Beide Frauen kamen per Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im westlichen Stadtbereich von Wemding. Die 35-jährige Unfallverursacherin muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (AZ)

