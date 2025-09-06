Icon Menü
Zwei Männer stehlen teures Parfüm aus Nördlinger Drogeriemarkt – Polizei jagt Täter

Nördlingen

Duo klaut Parfüm aus Drogerie in Nördlingen

Zwei Männer nutzen ein Ablenkmanöver, um am Freitagvormittag ein teures Parfüm zu stehlen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei bleiben ohne Erfolg.
    In Nördlingen wurde von zwei unbekannten Männern ein Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro.
    In Nördlingen wurde von zwei unbekannten Männern ein Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    In Nördlingen haben am Freitagvormittag zwei bislang unbekannte Täter aus der Parfümabteilung eines Drogeriemarktes ein Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Männer, etwa 20 bis 30 Jahre alt, lenkten eine Verkäuferin in ein Gespräch und nutzten die Gelegenheit, um die Ware einzustecken. Anschließend flüchteten sie. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifen konnte das Duo nicht gefasst werden. (AZ)

