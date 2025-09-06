Duo klaut Parfüm aus Drogerie in Nördlingen

In Nördlingen haben am Freitagvormittag zwei bislang unbekannte Täter aus der Parfümabteilung eines Drogeriemarktes ein Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Männer, etwa 20 bis 30 Jahre alt, lenkten eine Verkäuferin in ein Gespräch und nutzten die Gelegenheit, um die Ware einzustecken. Anschließend flüchteten sie. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifen konnte das Duo nicht gefasst werden. (AZ)

