Munningen, Schwörsheim

06:00 Uhr

Identische Straßennamen in Munningen: Ein Problem im Notfall?

So sieht die Hauptstraße mit Kirchturm in Munningen aus....

Plus Eine Haupt- sowie eine Raiffeisenstraße gibt es sowohl in Munningen als auch im Ortsteil Schwörsheim. Ein Krankentransport steuerte jetzt die falsche Adresse an.

Von Bernd Schied

In Munningen selbst und im Ortsteil Schwörsheim gibt es seit Jahrzehnten zwei Straßen mit dem gleichen Namen: eine Hauptstraße und eine Raiffeisenstraße. Auf den ersten Blick ist dies nichts Ungewöhnliches und normalerweise keiner besonderen Erwähnung wert. Anders sieht es aus, wenn es dadurch zu Verwechslungen kommt. Besonders gravierende Auswirkungen ergeben sich mitunter dann, wenn der Rettungsdienst oder der Krankentransport zum falschen Ort fährt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen