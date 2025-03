Zweimal Unfallflucht in Nördlingen

Gleich zweimal sind in Nördlingen Autos beschädigt worden, ohne dass sich der Verursacher bei der Polizei gemeldet hätte. Der erste Fall betrifft der Polizei zufolge einen in der Friedensstraße geparkten Opel. In der Zeit vom 22. bis 25. März stieß ein Unbekannter vermutlich beim Wenden gegen die hintere Stoßstange und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Der zweite Fall betrifft einen Ford in der Bauhofgasse. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher stieß wohl in der Zeit zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 17.30 Uhr, gegen den linken Radkasten, sowie gegen das Fahrzeugheck, sodass ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand.

Da beide Unfallverursacher flüchteten, bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)