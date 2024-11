Unfälle in Nördlingen führen zu fast 10.000 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 16.25 Uhr in der Nördlinger Lerchenstraße ereignet. Eine 72-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw aus dem dortigen Parkplatz nach links in die Lerchenstraße einbiegen und übersah laut Polizeibericht den Pkw eines 31-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von etwa 7500 Euro entstand.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Mittwoch in der Hallgasse in Nördlingen. Dort musste eine 34-jährige Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte eine hinter ihr fahrende 33-Jährige mit ihrem Pkw zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 34-Jährigen auf, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ)