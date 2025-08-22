Zeugen gesucht: Bei Nördlinger Firma wurden zwei Zäune beschädigt

Gleich zwei Zäune der Matulka electronic GmbH im Anton-Jaumann-Industriepark in Nördlingen sind von einem oder mehreren unbekannten Tätern beschädigt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der erste Vorfall zwischen dem 11. und 20. August. Dabei wurde ein Element eines Metallzaunes beschädigt, der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zwischen 19. und 20. August fuhr dann ein Unbekannter gegen einen Doppelmattenzaun an der nordöstlichen Seite des Firmengeländes und verursachte damit einen Schaden von etwa 2000 Euro. Nun bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise zur Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

