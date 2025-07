Quarantäne und Giftschrank: Das geschieht im Museums-Depot in Nördlingen

In Lagerhallen und Scheunen rund um Maihingen lagern derzeit über 50.000 Sammlungsstücke des Museums Kulturland Ries. Nun sollen die Objekte eine neue Heimat finden: Nämlich im neu eröffneten Sammlungszentrum in der Glashütter Straße in Nördlingen, in den ehemaligen Werkshallen der Firma Schwaben Präzision. Doch warum werden die Gegenstände dort gelagert, ohne dass sie öffentlich zugänglich sind wie in einem Museum? Museumsleiterin Conny Zeitler und Sammlungsleiter Martin Beer geben Antworten und erklären, wie im Sammlungszentrum gearbeitet wird.

