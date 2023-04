Vier Verletzte und 500.000 Euro Schaden nach Unfall mit Feuerwehrwagen

Neun Feuerwehrleute waren auf dem Weg zu einem Übungseinsatz. Wie es zum Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar.

Beim Zusammenstoß eines Feuerwehrautos mit einem Traktor sind im Landkreis Forchheim vier Menschen verletzt worden – einer davon lebensgefährlich. Zudem entstand bei dem Unfall am Freitag ein Schaden von etwa 500.000 Euro, wie die Polizei am Samstag berichtete. Demnach fuhr ein 51-jähriger Feuerwehrmann mit dem Löschfahrzeug und acht Kollegen zu einem Übungseinsatz. In Eggolsheim kam es dabei aus zunächst unklaren Gründen zu dem Zusammenstoß.

Der 51-Jährige wurde lebensgefährlich, der 55-jährige Traktorfahrer schwer verletzt, wie es weiter hieß. Zwei der acht Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Beiden Fahrern sollte Blut entnommen werden. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Hergangs zugezogen. (dpa)