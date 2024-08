1. FC Köln - Hamburger SV live im Free-TV und Stream: Übertragung des Auftakts der 2. Liga

Die 2. Bundesliga 2024/25 steht in den Startlöchern und beginnt am 2. August mit dem Eröffnungsspiel. In der vergangenen Saison mussten der 1. FC Köln und Darmstadt die Bühne der 1. Bundesliga verlassen. Der FC St. Pauli sowie Holstein Kiel spielen nun mindestens ein Jahr in der höchsten deutschen Fußballliga. Nun steht der erste Spieltag der 2. Bundesliga 2024/25 bevor, an dem der 1. FC Köln und der Hamburger SV aufeinandertreffen.

Wie läuft die Übertragung ab? Gibt es das Spiel im Free-TV und Stream zu sehen? Bleiben Sie bei uns, wir haben die Details zum Auftaktspiel hier für Sie.

1. FC Köln - Hamburger SV: Wann ist der Termin?

Der Spielplan der 2. Bundesliga 2024/25 gibt es an: Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV eröffnet die neue Saison und findet am 2. August 2024 statt. Es treffen gleich zu Beginn der neuen Spielrunde zwei Traditionsvereine aufeinander. Das Heimrecht hat der Absteiger aus der 1. Bundesliga, der 1. FC Köln.

2. Bundesliga 2024/25: Köln - Hamburg: Uhrzeit der Partie

Die Partie zwischen Köln und Hamburg wird am besagten Freitag um 20.30 Uhr angepfiffen. Das bedeutet, dass sich die beiden Mannschaften bei einem Flutlichtspiel gegenüberstehen.

Köln - Hamburg: Übertragung im Free-TV und Stream

Die Übertragung der 2. Bundesliga 2024/25 ist klar geregelt. Insgesamt wird die 2. Liga bei mehreren Sendern ausgestrahlt. Einzig Sky konnte sich jedoch die Übertragungsrechte für alle Spiele sichern. Wie in der vorherigen Saison zeigt Sky alle Einzelspiele sowie die Konferenzen. Die Partien sind nicht nur im Fernsehen, sondern auch über die Streaming-App Sky Go verfügbar. Zusätzlich werden einige Partien bei RTL und Sat.1 übertragen

Das Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV ist eines der Spiele, das im Free-TV zu sehen ist. Sat.1 hat sich die Rechte zur Übertragung gesichert. Sat.1 überträgt im linearen TV, während es auf Joyn und ran.de einen kostenlosen Live-Stream zu sehen gibt.

Eine Übersicht zur Partie:

Spiel: 1. FC Köln - Hamburger SV, 2. Bundesliga 2024/25, 1. Spieltag

Termin: Freitag, 4. August 2024, 20.30 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Stream: Joyn , ran.de, Sky

Das ist die Bilanz zwischen Köln und Hamburg

Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV zählt zu den Traditionsduellen des deutschen Fußballs. Die Partie wurde laut fussballdaten.de insgesamt 108 Mal ausgetragen. Die Nase haben dabei die Hamburger vorn. Das Team aus Hamburg fuhr insgesamt 43 Siege ein, während die Kölner 37 Mal als Sieger vom Platz gingen. Folglich gab es 28 Unentschieden zwischen den Mannschaften. Die Kölner sind nach einer durchwachsenen Saison in die 2. Bundesliga abgestiegen, während der HSV bereits seit 2018 in der 2. Bundesliga verweilt und Jahr für Jahr den Aufstieg verpasst. Mit dem Hamburger SV ist 2018 die letzte Gründungsmannschaft der Bundesliga in die zweite Liga abgestiegen. Das sind die Ergebnisse der letzten drei Partien zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV:

Köln - Hamburg (DFB-Pokal-Achtelfinale 2022): 3:4

Köln - Hamburg (2. Bundesliga 2019, 29. Spieltag): 1:1

Hamburg - Köln (2. Bundesliga 2018, 12. Spieltag): 1:0