"Berlin Tag & Nacht" feiert am heutigen Montag zehnjähriges Jubiläum. Hier finden Sie alle Infos rund um die Sonderfolgen zur Hochzeit von Joe und Paula und "Das große Wiedersehen".

"Berlin – Tag & Nacht" ist sein zehn Jahren im Fernsehen bei RTL 2 zu sehen. Mehr als 2500 Folgen wurden bereits ausgestrahlt. In der Sendung geht es um Freundschaft, Intrigen und den Alltag in Berlin. Die Reality-Soap feiert heute ihr zehnjähriges Jubiläum mit zwei Zusatzfolgen und dem Special "10 Jahre Berlin Tag & Nacht - Das große Wiedersehen", wo viele aktuelle und ehemalige Schauspieler gemeinsam feiern.

In diesem Artikel sehen Sie alle Sendetermine mitsamt Sendezeiten und die Handlung der Jubiläumsfolge mit der Hochzeit von Joe und Paula.

"Berlin Tag & Nacht": Heute wird das Jubiläum ausgestrahlt

Passend zum zehnjährigen Jubiläum ist am heutigen 13. September 2021 die Hochzeit von Joe und Paula mit drei Folgen zu sehen. Die Reality-Soap läuft ab 19.05 auf RTL 2. Falls Sie die Folgen verpassen, können Sie unabhängig von der Sendezeit die Folgen im Stream bei TV Now ansehen. Die aktuellsten Folgen sind nur mit einer Premium-Mitgliedschaft (4,99 Euro) streambar. Eine Woche nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen aber auch ohne Abo kostenlos im Stream zu sehen.

Die Sendung läuft unter der Woche von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr im TV. Bei jungen Frauen zwischen 14-29 Jahren ist die Sendung laut RTL 2 besonders beliebt.

10 Jahre "Berlin Tag & Nacht": Sonderfolge zur Hochzeit von Joe und Paula und "Das große Wiedersehen" - alle Sendetermine

Das zehnjährige Jubiläum von "Berlin Tag & Nacht" wird am Montag gebührend gefeiert. Insgesamt werden drei Folgen im Rahmen des Jubiläums ausgestrahlt. In der zweistündigen Sondersendung wird die Hochzeit von Joe und Paula fortgesetzt. Nach "Love Island" folgt dann das Special mit ehemaligen Schauspielern. Hier finden Sie den Überblick und die Sendezeiten:

Folge Titel Datum Sendezeit Sender 2527 Die große Hochzeit von Joe & Paula 13.9.2021 19.05 Uhr RTL 2 2528 & 2529 Die große Hochzeit von Joe & Paula - Fortsetzung 1 Die große Hochzeit von Joe & Paula - Fortsetzung 2 13.9.2021 20.15 Uhr RTL 2 Sonderfolge 10 Jahre " Berlin Tag & Nacht" - Das große Wiedersehen 13.9.2021 23.20 Uhr RTL 2

10 Jahre "Berlin Tag & Nacht": "Das große Wiedersehen" - diese Gäste sind dabei

Bei dem Special "10 Jahre Berlin – Tag & Nacht – Das große Wiedersehen" lädt Lutz Schweigel (Papa Joe) seine ehemaligen "BTN"-Kollegen zu einer Jubiläumsfeier ein. Diese Gäste sind am Montag unter anderem dabei:

Lutz Schweigel

Falko Ochsenknecht ( aka Ole )

( ) Pia Tillmann ( aka Meike )

( ) Katrin Hamann ( aka Peggy )

( ) Manuel Denninger ( aka Rick )

( ) Josephine Welsch (aka Mimi)

Handlung: "Berlin Tag & Nacht" - Die Hochzeit von Joe und Paula

Kurz vor der Hochzeit sucht Peggy Kontakt zu Joe und bringt ihn damit völlig aus dem Konzept. Auch bei Krätze und Emmi gibt es Drama: Nachdem ein Beziehungsstreit eskaliert, verlässt Emmi das Hochzeitsfest und Krätze hängt sich an Hannah, um an "die alten Zeiten anzuknüpfen", wie es in der Pressemitteilung von RTL 2 heißt. Nach einiger Zeit kommt Emmi zurück, doch das Drama geht weiter, denn ein unbeliebter Gast ist nun ebenfalls auf dem Hochzeitsfest. (EJ)