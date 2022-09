"10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken zurück": Sendetermine und Übertragung des Jubiläums

"10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken zurück": Wie liegen die Sendetermine? Wo läuft die Übertragung im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung? Hier erfahren Sie alles.

ProSieben verspricht eine "Zeitreise durch zehn Jahre Wahnsinn": Die Übertragung von "10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken zurück" steht ins Haus. Wir liefern Ihnen hier die wichtigsten Fakten und Zahlen zu diesem Rückblick. Der Hashtag zur Show: #DudW.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind in den vergangenen zehn Jahren an ihre Schmerzgrenzen gegangen - und nicht selten weit darüber hinaus. Gemeinsam blicken die beiden Wahnsinnigen in dieser Jubiläums-Sendung auf die irrsten Momente der wohl einmaligen Show zurück, die sich das größte denkbare Spielfeld auf Erden gekrallt hat - den kompletten Planeten.

Joko und Klaas haben sich in der zurückliegenden Dekade fast übermenschlichen Challenges gestelt - sie pflügten per Ski den Vulkan Ätna herunter, fuhren mit einem selbstgebauten U-Boot in die chinesische Unterwasserwelt, sie schlossen in Las Vegas das Ehebündnis oder maßen sich spielerisch mit Kannibalen - beim Kniffel.

Video: wetter.com

Im heimischen Studio ging das ewige Duell der beiden Kontrahenten und ihrer Teams um die begehrten Länderpunkte und den Weltmeistertitel dann noch weiter. In der Fortsetzung "10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken noch zurücker“ präsentieren die beiden ewigen Gegner die besten und schmutzigsten Spiele im Studio, die unvergesslichsten Weltmeister-Auftritte. Zum Schluss küren die beiden noch ihr Lieblingsfinale der zehnjährigen Show-Geschichte.

Sendetermine von "10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken zurück" auf ProSieben

ProSieben hat die Übertragung von "10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken zurück" für heute am Samstag, 10. September 2022, angekündigt. Sendebeginn ist die Primetime, also 20.15 Uhr.

Zwei Wochen später legt der Sender eine Schaufel drauf: "10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken noch zurücker" - gutes Marketing, schlechtes Deutsch. Die germanistisch grenzwertige Steigerung läuft am Samstag, 24. September 2022, ebenfalls um 20.15 Uhr.

Übertragung von "10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken zurück" bei ProSieben und Joyn im TV und Stream

Die Übertragung von "10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken zurück" und auch "10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken noch zurücker" können Sie völlig herkömmlich auf Ihrem ganz normalen Fernsehgerät im linearen TV-Programm von ProSieben verfolgen. Die Ausstrahlung läuft zeitgleich online im Basisdienst des zur Sendergruppe ProSiebenSat.1 gehörenden Streaming-Anbieters Joyn.

"10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken zurück" - gibt es eine Wiederholung?

Aber klar! Wenn Sie just zum linearen Sendetermin auf ProSieben keine Zeit oder keine Lust haben - oder falls Sie generell gern unabhängig vom Programmschema des Senders unabhängig bleiben möchten und außerdem ein anderes Endgerät nutzen möchten, sei Ihnen ebenfalls der Streaming-Dienst Joyn ans Herz gelegt.

Der Basisdienst von Joyn ist kostenlos, man muss sich lediglich registrieren. Wer es gern etwas komfortabler möchte, kann die Premium-Version Joyn Plus abonnieren, der erste Woche ist gratis. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Streamingdienst nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (einschließlich neunmal Pay-TV), immer wieder neue Originale und Exklusiv-Inhalte und "brillante HD-Qualität“ – als App oder im Browser. Der Anbieter verspricht Werbefreiheit und "brillante HD-Qualität". Ein Satelliten- oder Kabelanschluss erübrigt sich. Das Abo ist monatlich kündbar (Preise Stand September 2022).

Joyn ist der gemeinschaftliche Streaming-Dienst des TV-Unternehmens ProSiebenSat.1 - zu der im bayerischen Unterföhring angesiedelten Gruppe zählen auch ProSieben, MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Galileo.tv.