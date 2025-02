Sportliche Sommerreifen im Test: Diese Reifen rollen voran

Wer von seinem Auto sommers wie winters ein Maximum an Fahrsicherheit und Performance erwartet, dürfte eher saisonal wechseln, als auf die Kompromisslösung Ganzjahresreifen zu setzen. In einem Gemeinschaftstest haben die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ), der Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) und die «Auto Zeitung» nun Hochleistungsreifen der Größe 225/45 R18 in den Fokus gerückt.

Dabei standen unter anderem Handling, Sicherheit, Fahrkomfort sowie Verschleiß, Rollwiderstand und Außengeräusch auf dem Prüfprogramm auf nassen und trockenen Fahrbahnen sowie im Labor.

Die Preise pro Satz reichen von 300 bis 750 Euro. Das Fazit: Qualität hat hier ihren Preis, aber immerhin die Hälfte der Reifen bekommt ein «sehr empfehlenswert».

Fünf Modelle bekommen die Auszeichnung «sehr empfehlenswert»

Die Nase ganz vorn hat der «Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6» für 665 Euro pro Satz. Er sei «ohne jede Schwäche» und setzte sich mit mehreren Referenzwerten an die Spitze. Zudem sei er auch der nachhaltigste Pneu. Er bekommt 279 von 300 möglichen Punkten.

Dahinter folgt der «Continental PremiumContact7» (675 Euro). Der gehört laut den Testern «streng genommen» als Touringreifen nicht unbedingt ins Segment. Doch er sei so leistungsstark, dass er sich auch in diesem Umfeld behaupten kann (274 Punkte).

Als Dritter rollt der «Bridgestone Potenza Sport» ins Ziel (265 Punkte). Topresultate zeigt er vor allem im Nassen und beim Sport. Mit 630 Euro pro Satz gebe es zwar auch billigere Alternativen. Doch gemessen an seiner Performance ist er für die Tester hier auch der Preis-Leistungssieger.

Wie können die mit Abstand billigsten Reifen im Test bestehen?

Auch die Modelle auf Platz vier und fünf sind «sehr empfehlenswert». Der «Michelin Pilot Sport 5» für 750 Euro ist stabil und ausgewogen (260 Punkte). Hier urteilen die Tester zudem: «Sportlichkeit ist ihm nicht so wichtig wie Langlebigkeit oder Verschleißfestigkeit». Und sie bemerken den hohen Preis – mit 750 Euro pro Satz der höchste im Testfeld. Fünfter wird der «Pirelli P Zero» der vierten Generation (695 Euro) – ebenfalls «sehr empfehlenswert» mit 254 Punkten.

Gar nicht überzeugen konnten die Tester die zwei billigsten Sätze für 310 respektive 300 Euro. Die vermeintlich preiswerten Pneus können demzufolge hier keine ernsthaften Alternativen darstellen und landen punktemäßig weit abgeschlagen auf Rang neun (167 Punkte) und zehn (154 Punkte).

Performance auf nasser Teststrecke: In einem Gemeinschaftstest haben GTÜ, ARBÖ und die «Auto Zeitung» Hochleistungsreifen der Größe 225/45 R18 geprüft. Foto: Daniela Loof/GTÜ/dpa-tmn