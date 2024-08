Sohn von Robin Williams erinnert an toten Hollywood-Star

Anlässlich des zehnten Todestages von Robin Williams (1951-2014) hat sich sein Sohn Zachary Pym Williams über soziale Medien an den Oscarpreisträger gewandt. «Dad, es ist kaum zu glauben, dass es schon 10 Jahre her ist», schrieb der 41-Jährige in einem bewegenden Post und teilte ein altes Foto seines Vaters.

Der Sohn erinnerte daran, wie viel Liebe Robin Williams allen schenkte, denen er begegnete. «Du inspirierst mich jeden Tag aufs Neue, alles zu tun, was ich kann, um für unsere Familie eine bessere und liebevollere Welt zu schaffen», hieß es in dem Post vom Sonntag weiter.

Auch US-Star Jennifer Lopez widmete ihrem ehemaligen Schauspielkollegen einen Instagram-Beitrag. «Wir haben alle viel mehr gemeinsam, als man denkt...», schrieb die 55-Jährige zu einer Filmszene aus der Komödie «Jack» (1996), für die sie mit Robin Williams vor der Kamera stand.

Robin Williams, der mit Filmen wie «Good Morning, Vietnam», «Der Club der toten Dichter» und «Good Will Hunting» berühmt geworden war, hatte sich im August 2014 im Alter von 63 Jahren in seinem Haus im kalifornischen Tiburon das Leben genommen. Nach Angaben seiner Witwe Susan Schneider Williams soll der Schauspieler neben Parkinson auch an der sogenannten Lewy-Körper-Demenz gelitten haben.

Am 11. August jährte sich der Todestag des preisgekröhnten Schauspielers Robin Williams. (Archivbild) Foto: Tracey Nearmy/AAP/dpa