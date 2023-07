"Die 100.000 Mark Show" 2023: Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

Mit "Die 100.000 Mark Show" kehrte ein Klassiker aus den 90ern zu RTL zurück. Alle Infos rund um die aktuellen Sendetermine 2023 , Übertragung und Wiederholung haben wir hier für Sie.

Von 1993 bis 1998 lief "Die 100.000 Mark Show" erstmals bei RTL und ist damit ein echter 90er-Jahre-Klassiker. Zum damaligen Zeitpunkt war es die Show mit der höchsten Gewinnsumme im deutschen Fernsehen, die man durch das Gewinnen einer Sendung erspielen konnte. "Wer wird Millionär" kam beispielsweise erst 1999 nach Deutschland und versprach – wie der Titel natürlich verrät – die Kandidaten mit genügend Wissen und etwas Glück zu Millionären zu machen. Wenn man zuvor also innerhalb eines TV-Auftritts eine große Summe Geld mit nach Hause nehmen wollte, dann blieb nur "Die 100.000 Mark Show". Die Sendung erfuhr bereits 2008 für zwei Episoden ein Kurz-Revival als "Die 100.000 Euro Show". 2022 gab es ebenfalls zwei neue Folgen der Show. Jetzt wurden auch für den Juli 2023 zwei neue Folgen angekündigt.

Wann sind die Sendetermine der neuen Staffel von "Die 100.000 Mark Show" 2023? Wie läuft die Übertragung und gibt es die einzelnen Folgen der Spiel-Show auch als Wiederholung zu sehen?

Übertragung von "Die 100.000 Mark Show" 2023: Wo gibt es die Sendung im TV zu sehen?

Wie bereits in den 90er Jahren wird "Die 100.000 Mark Show"-Neuauflage auch wieder vom Privatsender RTL übertragen. Sie können das Revival der Spiel-Show jedoch nicht nur im Fernsehen verfolgen, sondern auch online im Live-Stream. Um den Stream von RTL ansehen zu können, benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abo bei der Streaming-Plattform RTL+. Das Abonnement kostet laut Sender 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

"Die 100.000 Mark Show" 2023: Sendetermine der Neuauflage

In der Neuauflage von "Die 100.000 Mark Show" gibt es auch in diesem Jahr zwei neue Folgen. Bereits im Jahr 2022 gab es zwei Episoden, der Neuauflage. Auch 2023 laufen an zwei Samstagen im Juli neue Folgen. Jeweils um 20.15 Uhr live im TV bei RTL können die Zuschauer und Zuschauerinnen einschalten. Diese Sendetermine der beiden neuen Folgen stehen bereits fest:

Folge 1: 4. September 2022, 20.15 Uhr

Folge 2: 23. Oktober 2022, 20.15 Uhr

Folge 3: 8. Juli 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: 15. Juli 2023, 20.15 Uhr

Sendung verpasst? Wiederholung von "Die 100.000 Mark Show"

Sollten Sie eine Ausgabe von "Die 100.000 Euro Mark Show" verpassen, dann können Sie die einzelnen Folgen nach der Ausstrahlung online im Stream abrufen. Genau wie der Live-Stream funktioniert das über die Plattform RTL+. In der Regel stehen dort die einzelnen Episoden bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung kostenlos zur Verfügung – zum Ansehen der Wiederholung wird nur ein Nutzerkonto benötigt. Ist mehr als eine Woche vergangen benötigen Sie jedoch wie schon für den Live-Stream ein kostenpflichtiges RTL+-Abo.

Ablauf von "Die 100.000 Mark Show" 2023: Worum geht es in der Sendung?

In jeder Show gehen vier Paare an den Start, die gegeneinander um die Gewinnsumme kämpfen. In verschiedenen Aufgaben müssen die Paare ihr Können beweisen. Mal ist Köpfchen und Konzentration gefordert und mal Kraft und Kondition. Außerdem kehrt mit dem "heißen Draht" eines der beliebtesten Spiele der 90er-Variante zurück.

Das Finalpaar kann dann zwischen zwei Spielvarianten entscheiden. Entweder die klassische Version oder sie wählen eine risikofreudigere Variante. In der klassischen Variante wird um 100.000 Mark gespielt und zusätzlich garantiert den in den Vorrunden erspielten Kontostand. In der Risikovariante wird auf den Vorrunden-Spielstand verzichtet und stattdessen um ein Auto gespielt.

Das sind die Kandidaten-Paare bei der Neuauflage der "100.000 Mark Show"

Jede Folge haben vier neue Paare die Chance auf 100.000 Mark. Sie müssen sich durch Köpfchen, Geschick sowie Kraft und Ausdauer in diversen Spielen beweisen. Nur eines der Paare gewinnt am Ende die 100.000 Mark. Hier finden sie die Kandidaten der neuen Folgen im Überblick:

Kandidaten-Paare am Samstag, dem 8.7.23

Adriana & Robert aus Berlin

Claudia & Björn aus Bischofsheim ( Hessen )

( ) Kim & Tobias aus Frankfurt am Main

Alexandra & Alexander aus München

Kandidaten-Paare am Samstag, dem 15.7.23