vor 38 Min.

1000-Kilo Bombe in Oberhausen gefunden: Evakuierung läuft Panorama

Nach Dresden ist nun Oberhausen betroffen: Eine 1000-Kilo Bombe sorgt bei den Bewohnern für Unbehagen. Etwa 4000 Menschen müssen evakuiert werden.

Im Ruhrgebiet ist am Mittwoch bei Bauarbeiten eine 1000-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden worden. Vor der Entschärfung in Oberhausen sollten insgesamt mehr als 4000 Menschen im Ein-Kilometer-Umkreis in Oberhausen und dem angrenzenden Duisburg am Abend bis spätestens 21.30 Uhr ihre Wohnungen verlassen, teilte die Stadt Oberhausen mit. Weitere 25.000 Anwohner sind dazu angehalten, ihre Wohnungen während der Bombenentschärfung nicht zu verlassen und Türen und Fenster geschlossen zu halten.

1000-Kilo Bombe: Entschärfung für 22:30 angesetzt

Wie die Stadt Oberhausen mitteilt, werden betroffene Haushalte per Lautsprecherdurchsagen zur Vorgehensweise informiert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Entschärfung für 22.30 Uhr geplant, hieß es. Es wurden eine Notunterkunft in einer Schule, Shuttlebusse und Liegendtransporte für Bettlägerige bereitgestellt. Mehrere Buslinien würden umgeleitet. Die Autobahn 3 bei Oberhausen soll von 22 Uhr an bis zur Entschärfung gesperrt werden. Auch an innerstädtischen Straßen wurden Sperrstellen errichtet.

Mehr dazu gibt es auf der Seite der Stadt Oberhausen.

Erst Ende Mai mussten in Dresden etliche Menschen ihre Wohnungen wegen einer Bombenentschärfung verlassen. Die Bombe war laut Polizei "hochgefährlich", die Entschärfung zog sich über 48 Stunden hin. Es kam sogar zu einer Teilexplosion. (AZ, dpa)

Themen Folgen