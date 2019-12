vor 19 Min.

1100 Hinweise nach Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe eingegangen

Aus dem Grünen Gewölbe in Dresden wurden Ende November kostbare Juwelen gestohlen. Ermittler haben nun den Tatablauf nachgestellt.

Nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden sind bisher 1100 Hinweise eingegangen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Dresden mit. Unter den inzwischen geprüften der bisher eingegangenen 1100 Hinweise aus dem In- und Ausland sei nicht der entscheidende gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es gingen aber weiter viele Informationen bei der Sonderkommission "Epaulette" ein, die ebenso ausgewertet würden wie die über 700 Spuren von drei Tatorten.

Dennoch fehlt den Ermittlern immer noch eine heiße Spur zu den Tätern. Vor knapp einem Monat hatten zwei Unbekannte aus dem berühmten barocken Schatzkammermuseum im Grünen Gewölbe in Dresden gut zwei Dutzend Schmuckstücke mit Diamanten und Brillanten erbeutet. Das Museum ist seitdem geschlossen.

Die Täter waren im Schutz der Dunkelheit über eines der vergitterten Fenster in das Museum eingedrungen und hatten mit einer Axt eine Vitrine im Juwelenzimmer eingeschlagen. Nach nur wenigen Minuten konnten sie mit ihrer Beute flüchten. (dpa)

