112 Notruf Deutschland: Sendetermine, Sendezeit und Inhalt

Bei Sat.1 läuft aktuell die Reality-Sendung "112 Notruf Deutschland" mit neuen Folgen. Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und Inhalt des Formats gibt es hier.

Beim TV-Sender Sat.1 wird es wieder dramatisch: Die Reality-Sendung "112 Notruf Deutschland" ist jetzt mit neuen Folgen zurück. Ob Verbrennungsopfer in Ludwigshafen, Herzstillstand in Essen oder Straßenkämpfe in Frankfurt: In der Serie wird jedem geholfen, der die 112 wählt. Verschiedene Ärzte- und Pflegerteams aus ganz Deutschland wurden über mehrere Wochen hinweg bei ihrer lebensrettenden Arbeit gefilmt, bei der Freud und Leid häufig dicht beieinander liegen.

Wann und wo können Sie die Sendung "112 Notruf Deutschland" im Fernsehen und Stream sehen? Sind die Folgen auch als Wiederholung abrufbar? Alle Informationen über die Reality-TV-Sendung rund um Notarzteinsätze und Notaufnahme lesen Sie hier bei uns in der Übersicht.

"112 Notruf Deutschland": Sendetermine und Sendezeit im Überblick

"112 Notruf Deutschland" läuft seit dem 13.04.2021 immer dienstags um 20.15 Uhr mit neuen Folgen auf Sat.1.

Haben Sie keine Möglichkeit, "112 Notruf Deutschland" zu dieser Sendezeit live im TV zu verfolgen? Kein Problem - ganze Folgen gibt es auch online im Stream oder als Wiederholung über den Anbieter Joyn zu sehen. Der Streaming-Dienst ist generell für alle Nutzer kostenlos. Wer die Sendung allerdings ohne Werbeunterbrechungen genießen möchte, muss den zusätzlichen Service "Joyn Plus" buchen. Für diesen werden laut Sender Kosten in Höhe von 6,99 € pro Monat fällig.

Inhalt: Worum geht es in der Sat.1-Serie "112 Notruf Deutschland"?

Die Reportage-Reihe von Spiegel TV begleitet Rettungssanitäter, Ärzte und Pflegekräfte bei ihrer Arbeit und zeigt, was sie täglich erleben. Egal ob endlos lange Schichten oder unglaubliche Situationen, mit denen sie immer wieder konfrontiert werden. Gefilmt wurde an drei verschiedenen Einsatzorten: In Essen, in Frankfurt am Main und in Ludwigshafen.

An der Essener Uniklinik kämpfen die Mitarbeiter und Pflegekräfte nicht selten um Leben und Tod. An der Spitze der Notaufnahme steht Oberärztin Dr. Carola Holzner. Die Vollblutmedizinerin behandelt gemeinsam mit ihrem Team im Schockraum des Krankenhauses besonders schwere Fälle.

In Frankfurt am Main sind es vor allem die Sorgenkinder aus dem Bahnhofsviertel, die Chris, Markus und Ali auf Trapp halten. Die drei Männer arbeiten als Rettungssanitäter für den Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) und rücken aus, wenn Menschen sich nicht mehr selbst helfen können oder Einsamkeit, Krankheit oder Alkohol ihre Opfer fordern.

Auch in der Unfallklinik Ludwigshafen ist Leben retten an der Tagesordnung und das funktioniert am besten in Teamarbeit: Die Ärzte und Pflegekräfte sind in der Notaufnahme die Anlaufstelle für die Schwerstverletzten der ganzen Region. Auch eine eigene Station speziell für Verbrennungsopfer wurde dort eingerichtet.

Die Reporter und Kameraleute haben die verschiedenen Ärzte- und Pflegeteams über Monate bei ihrer lebensrettenden Arbeit begleitet und konnten dabei mit ihren Kameras diverse Notsituationen und heikle Augenblicke festhalten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.