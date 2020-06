vor 31 Min.

"12 Monkeys": Nächster TV-Termin, Handlung, Schauspieler, Trailer

Bruce Willis spielt in "12 Monkeys" den Verbrecher James Cole der auf Zeitreise geschickt wird. Nächster TV-Termin, Handlung, Cast und Trailer - hier.

Demnächst läuft der Film "12 Monkeys" von Terry Gilliam mit Bruce Willis und Brad Pitt im Free-TV. Wann der genaue TV-Termin ist, was die Handlung ist und welche Schauspieler mitspielen sowie einen Trailer, finden Sie in unserer Übersicht.

Der Sci-Film "12 Monkeys" aus dem Jahr 1995 kommt demnächst wieder im TV. Handlung, Schauspieler, Trailer und der genaue TV-Termin erfahren Sie in unserer Übersicht.

Wann ist der nächste TV-Termin von "12 Monkeys"?

"12 Monkeys" läuft am Mittwoch, 17. Juni, um 20.15 Uhr auf Kabel 1. Der Sci-Fi-Film geht knapp zwei Stunden. Regie führte Terry Gilliam, einem Gründungsmitglied von der britischen Comedy-Gruppe Monty Python.

Die Handlung von "12 Monkeys"

Im Jahr 2035 leben die Menschen unter der Erde. Auf der Oberfläche wütet ein tödliches Virus das bereits fünf Milliarden Menschen das Leben kostete. Der Verbrecher James Cole (Bruce Willis) wird für ein Projekt ausgewählt, bei dem er in der Zeit zurückgeschickt wird, um die Ursachen für das Virus zu finden. Statt jedoch in das Jahr des Ausbruchs geschickt zu werden, wird er versehentlich einige Jahre früher zurückgeschickt. Dort wird er in die Psychiatrie gebracht und von Dr. Railly (Madeleine Stowe) behandelt. Unter den Patienten ist auch Jeffery Goines (Brad Pitt), mit dem sich Cole anfreundet.

Immer mehr zweifelt Cole an seiner eigenen geistigen Verfassung. Was ist real? Was hat er sich ausgedacht? Wer sind die Drahtzieher hinter dem Virus? Gibt es das Virus überhaupt?

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler bei "12 Monkeys"

Neben Bruce Willis, der bereits ein großer Action-Star war, spielte der damals noch eher unbekannte Brad Pitt eine wichtige Rolle im Film "12 Monkeys". Das sind die weiteren Darsteller:

Bruce Willis : James Cole

Madeleine Stowe : Kathryn Railly

Kathryn Railly Brad Pitt : Jeffrey Goines

Christopher Plummer : Dr. Goines

Dr. Goines Jon Seda : Jose

Jose David Morse: Dr. Peters

Der Trailer zu "12 Monkeys"

Das ist der deutsche Trailer zu "12 Monkeys" aus dem Jahr 1995. (AZ)

