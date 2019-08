13:10 Uhr

"13 Gebote": Start, Folgen, Schauspieler im Cast, Handlung, Trailer

Die belgische Serie "13 Gebote" wird bald auf Netflix im Stream verfügbar sein. Infos zu Start, Folgen, Schauspieler im Cast, Handlung und Trailer gibt es hier.

"13 Gebote" ist eine belgische Serie, die dort im Jahr 2018 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Nun wird die Krimi-Reihe auch auf Netflix im Stream zur Verfügung stehen. Netlfix setzt neben US-amerikanischen Blockbustern und Hollywood-produzierten Serien auch immer mehr auf in Europa gefilmte Serien und Filme. Zuletzt hatte des amerikanische Unternehmen beispielsweise mit Staffel 2 der deutschen Produktion "Dark" großen Erfolg.

Start von "13 Gebote", Staffel 1: Wann ist die Serie auf Netflix verfügbar?

Staffel 1 von "13 Gebote" wird ab dem 30. August für alle Netflix-Abonnenten zur Verfügung stehen. "13 Geboden", wie die belgischen Serie im Original heißt, wurde von November 2015 bis April 2016 gedreht. Bereits 2018 wurde der TV-Thriller in Belgien ausgestrahlt. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Wie viele Folgen hat Staffel 1 von "13 Gebote"?

Wie der Name der Serie bereits vermuten lässt umfasst Staffel 1 von "13 Gebote" auch 13 Folgen. Jedem Gebot ist damit eine eigene Folge gewidmet, wobei jede der Episoden etwa 50 Minuten lang ist. Über eine weitere Staffel der belgischen Produktion ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Handlung von "13 Gebote": Worum geht es in der Serie?

In der biblisch inspirierten Serie mit einem modernen Twist, geht es um einen Serienmörder mit einer Mission: Er will die Gesellschaft aus ihrem unmoralischen Dasein erwecken - und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Die junge Polizistin Vicky Degraeve versucht gemeinsam mit dem kurz vor der Rente stehenden Ermittler Peter Devriendt den Killer aufzuhalten, der sich selbst Moses nennt. Moses erfreut sich jedoch in der Öffentlichkeit trotz seiner brutalen Verbrechen stetig wachsender Beliebtheit, sehr zum Unmut der beiden Ermittler. Der Thriller widmet sich also den moralischen Fragen von Sünde, Bestrafung und Selbstjustiz.

"13 Gebote", Staffel 1: Schauspieler im Cast

Die junge Ermittlerin Vicky Degraeve steht im Zentrum der Handlung und wird von Marie Vinck verkörpert. Ihr zur Seite steht Peter Devriendt, ein in die Jahre gekommener Polizist, der kurz vor der Rente steht. Er wird gespielt von Dirk Van Dijck.

Außerdem sind folgende Schauspieler in der Krimi-Serie zu sehen:

Liesbet Dujardin Karlijn Sileghem Tony Vermeire Koen Van Impe Simon Roelandts Bert Haelvoet Paulien Rooze Ella Leyers Marnix Santermans Tom Ternest Sofie Vandekerckhoven Hilde De Baerdemaeker Dr. Vervaet Maarten Claeyssens Felix Monnet Jeroen Perceval Sara Devriendt Line Pillet Chantal Theunissen Katelijne Verbeke Blue Lola Rose Delany Kelly Kim Hertogs

Der Trailer zu "13 Gebote" Staffel 1

Der Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer in der belgischen Serie "13 Gebote" erwartet. Die Ausschnitte aus der Serie versprechen einen spannenden Krimi, der neben einer düsteren Atmosphäre auch mit adrenalin-geladenen Action-Szenen aufwartet.

