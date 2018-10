12:05 Uhr

13 Verletzte: Deutscher Reisebus verunglückt

In der Schweiz ist ein Reisebus aus Deutschland verunglückt. Dabei wurden 13 Menschen verletzt - drei davon schwer.

Bei einem schweren Unglück mit einem Reisebus aus der Region Köln sind am Sonntag in der Schweiz 13 Menschen verletzt worden, davon drei schwer. Das sagte ein Sprecher der Kantonspolizei. Alle seien inzwischen geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden.

An Bord des Busses waren nach seinen Angaben 25 Menschen. Die Polizei hatte zuerst auch von einem Toten gesprochen, korrigierte diese Angabe aber wieder.

Reisebus rammte in der Schweiz einen Pfosten

Die Zeitung Corriere del Ticino zeigte mehrere Fotos mit zahlreichen Einsatzwagen und einem weißen Reisebus, der im Bereich der Fahrerkabine schwer beschädigt war.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rammte der Bus offenbar einen Pfosten. Auf den Fotos ist neben dem Bus der Pfosten einer Anlage mit Verkehrsschildern zu sehen, die sich über die Fahrbahnen spannt. Der Unfall ereignete sich aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Autobahn 2 Richtung Süden bei Sigirino, unweit des Sees Lago Maggiore. Die Autobahn wurde gesperrt. (dpa)

