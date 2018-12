14. Dezember 2018: Die Eurojackpot-Zahlen und Quoten

16.12.2018

Wer die Eurojackpot-Zahlen am Freitag richtig hatte, konnte um bis zu zehn Millionen Euro reicher werden. Hier die Gewinnzahlen und Quoten der aktuellen Ziehung.

Die Eurojackpot-Zahlen am Freitag, 14. Dezember 2018, könnten einem Gewinner oder einer Gewinnerin bis zu zehn Millionen Euro bringen. Ist das nun viel oder wenig? Das hängt vom Standpunkt ab. Natürlich ist ein Gewinn von zehn Millionen unfassbar viel Geld; andererseits ist das die Mindestsumme, die beim Eurolotto ausgesetzt ist.

Was sind die Eurojackpot-Zahlen? Wurde der Jackpot in der Ziehung geknackt, gibt es einen Gewinner? Und was sind die Quoten beim Eurolotto? Hier die Übersicht aktuell.

Eurojackpot-Zahlen, 14. Dezember 2018

Gewinnzahlen 5 aus 50 : 4 - 14 - 24 - 26 - 30

: 4 - 14 - 24 - 26 - 30 Eurozahlen 2 aus 10: 9 - 10

(Alle Angaben wie immer ohne Gewähr)

Wer wie viel Geld in der Ziehung abräumte, ging wie üblich aus den aktuellen Eurojackpot-Gewinnquoten hervor:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 1 × 10.000.000,00 € 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 3 × 547.867,30 € 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 11 × 52.735,80 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 36 × 5.371,20 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 595 × 292,40 € 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 1.478 x 91,50 € 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 1.556 x 74,50 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 20.580 x 29,10 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 28.647 x 20,20 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 65.254 x 13,20 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 110.665 x 13,20 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 399.159 x 9,20 €

Spieleinsatz: 38.672.990,00 €

Eurojackpot-Gewinnzahlen: Die Chance auf richtige Zahlen beim Eurolotto ist gering

Natürlich ist die Chance auf einen Volltreffer beim Eurolotto verschwindend gering. Sie liegt zwar mit 1:95.344.200 ein klein wenig höher als beim normalen Lotto; aber insgesamt betrachtet ist der Eurojackpot schlichtweg nichts anderes als ein Glücksspiel - mit vielen, vielen Verlierern jede Woche und einigen Gewinnern.

Entsprechend lautet die Warnung von Experten auch, dass Eurolotto wie jedes andere Glücksspiel süchtig machen kann (Sie möchten mehr rund um die Lotterie Eurojackpot wissen? Etwa zu Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung, Ergebnisse und Regeln? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Eurolotto).

Eurojackpot: 300 Millionen Menschen können mitspielen

Theoretisch können rund 300 Millionen Menschen Eurojackpot spielen, denn Eurolotto wird wie der Name sagt in mehreren Ländern der EU gespielt. In Deutschland ist die Jagd auf die Eurojackpot-Gewinnzahlen offensichtlich fast so beliebt wie Lotto, denn viele Gewinner kommen aus der BUndesrepublik. Erst Anfang November kassierten gleich drei deutsche Spieler jeweils 7,5 Millionen Euro.

Hier sehen Sie die Gewinnwahrscheinlichkeiten für die einzelnen Klassen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,0 % 95.344.200 2 5 + 1 8,5 % 5.959.013 3 5 3 % 3.405.150 4 4 + 2 1 % 423.752 5 4 + 1 0,9 % 26.485 6 4 0,7 % 15.134 7 3 + 2 0,6 % 9.631 8 2 + 2 3,1 % 672 9 3 + 1 3,0 % 602 10 3 4,3 % 344 11 1 + 2 7,8 % 128 12 2 + 1 19,1 % 42

(AZ)

