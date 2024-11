Passantin rettet Jugendliche aus dem Neckar

Eine Frau hat eine 14-Jährige aus dem Neckar in Stuttgart gerettet. Die Jugendliche trieb im Wasser und hielt sich an einem Rucksack fest, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die 26-Jährige hatte die Jugendliche entdeckt und den Notruf verständigt. Unter Hilfeleistung eines 53-Jährigen stieg die Frau selbst ins Wasser und zog die Jugendliche heraus. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Retterin ging selbstständig nach Hause.

14-Jährige kann sich nicht erinnern

Der Vorfall gibt der Kriminalpolizei Rätsel auf. Die 14-Jährige könne sich nur bruchstückhaft erinnern, hieß es. Sie erlitt demnach eine leichte Verletzung am Kopf und war bei dem Vorfall am Montag vergangener Woche bei Bewusstsein.

Wie die Jugendliche im Stuttgarter Bezirk Bad Cannstatt ins Wasser hineingelangte, ist bislang noch vollkommen unklar. Die Polizei ermittele in alle Richtungen, so die Sprecherin. Die Jugendliche wohnt weder in Bad Cannstatt, noch geht sie dort zur Schule.