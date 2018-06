19:25 Uhr

15-Jährige durch Messerangriff getötet Panorama

In einem Park in Viersen am Niederrhein wird eine 15-Jährige mit einem Messer attackiert. Ein Tatverdächtiger stellt sich.

Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige in einem Park in Viersen hat sich ein möglicher Tatverdächtiger auf einer Polizeiwache gestellt. Der aus der Türkei stammende 25-Jährige habe sich zuvor bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter einer Polizeikontrolle entzogen, teilten die Ermittler am Montagabend mit. Er sei polizeilich bekannt und seine mögliche Tatbeteiligung wird derzeit geprüft. Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Polizei um ein 15-jährige Jugendliche aus Viersen mit rumänischer Herkunft. Sie war im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. (dpa)

Themen Folgen