09:56 Uhr

15-Jähriger soll Mann mit Messerstichen getötet haben

In einem Streit soll ein 15-Jähriger im nordrhein-westfälischen Siegen einem Mann (47) mehrfach mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben.

Der 47-Jährige sei kurz nach der Tat am Donnerstagabend an den Folgen seiner Verletzungen gestorben, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Siegen am Freitag mit. Der 15-Jährige sei nach der Tat zunächst geflohen, aber noch am Abend vorläufig festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Tötungsdelikt, eine Mordkommission wurde eingerichtet. Ob der 15-Jährige inhaftiert wird, soll am Freitag entschieden werden. Wegen des jugendlichen Alters des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben zu dem mutmaßlichen Täter. (dpa)

