15. August: Ist Mariä Himmelfahrt ein Feiertag in Baden-Württemberg?

An Mariä Himmelfahrt müssen manche Menschen in Süddeutschland nicht in die Arbeit gehen. Ob das auch in Baden-Württemberg gilt, lesen Sie hier.

In Deutschland gibt es viele Feiertage. An den gesetzlichen haben die meisten Menschen arbeitsfrei. Es gibt aber auch einige Feiertage, die ihren Ursprung im kirchlichen Glauben haben und die nicht alle Bundesländer gleichermaßen feiern. Was trifft für Mariä Himmelfahrt zu?

Ist Mariä Himmelfahrt in Baden-Württemberg ein Feiertag?

In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 12 gesetzliche Feiertage. Mariä Himmelfahrt gehört leider nicht dazu. Der kirchliche Feiertag wird nur in zwei Bundesländern gefeiert: Bayern und dem Saarland. In Bayern gibt es außerdem eine Besonderheit: Mariä Himmelfahrt wird nur in Kommunen gefeiert, deren Bürger überwiegend katholisch sind. Das wurde laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik am 15. August 2014 basierend auf den Daten aus der Volkszählung im Jahr 2011 festgelegt. Rund 1700 Kommunen in Bayern haben deshalb am 15. August frei.

Trotzdem ist Mariä Himmelfahrt ein kirchlicher Feiertag. Er wird also auch in Kommunen in Baden-Württemberg gefeiert. Laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg gehören 38 Prozent der Bürger der römisch-katholischen Kirche an, 34 Prozent der evangelischen Kirche. Die Daten stammen aber aus 2011, sind also veraltet. Obwohl 2022 erneut ein Zensus durchgeführt wurde, gibt es keine aktuelleren Daten, da laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg, die Zugehörigkeit zu einer Glaubensrichtung nicht erfragt wurde.

Mariä Himmelfahrt: Wer feiert am 15. August in Baden-Württemberg?

Mariä Himmelfahrt ist ein christlicher Feiertag. Trotzdem gibt es eine Unterscheidung zwischen katholischen und evangelischen Feiertagen. Wie der Name bereits andeutet, steht Maria am 15. August im Mittelpunkt. An dem Feiertag wird Marias Aufnahme in den Himmel gefeiert. Sie ist dem Glauben nach frei von Sünde. In der evangelischen Kirche gibt es aber trotzdem keine Marienverehrung. Das bedeutet nicht, dass die Evangelen Maria nicht schätzen, von der "Marienfrömmigkeit" wollte sich Martin Luther laut der evangelischen Kirche Österreich aber distanzieren.

In Baden-Württemberg wird der kirchliche Feiertag in katholischen Kirchengemeinden trotzdem gefeiert. Und zwar mit einem Kräuterbüschel, der zuvor getrocknet wurde. Der Brauch liegt einer Überlieferung zugrunde, wonach die Jünger statt des Leichnams von Maria duftende Heilkräuter fanden.

Übrigens: Offiziell heißt der Feiertag Mariä Himmelfahrt. Das "ä" kommt aus dem Lateinischen und stellt schlicht den Genitiv dar. Die Himmelfahrt Marias wurde also mit Mariae dekliniert.