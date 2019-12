vor 57 Min.

15-jähriger Schlafwandler stürzt aus Fenster und stirbt

Ein Jugendlicher ist am Sonntag in Mönchengladbach offenbar verunglückt. Vermutlich ist er geschlafwandelt.

Ein 15-Jähriger ist in Mönchengladbach aus dem Fenster gestürzt und zu Tode gekommen. Man gehe von einem tragischen Unfall aus, sagte die Polizei am Sonntag. Der Jugendliche sei aus einem Fenster im Obergeschoss in die Tiefe gestürzt - vermutlich sei er geschlafwandelt. Ob sich diese Vermutung bestätigt, müssten weitere Ermittlungen zeigen. Polizisten fanden den Jungen am Morgen leblos hinter dem Haus. (dpa)

Themen folgen