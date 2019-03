12:37 Uhr

157 Menschen sterben bei Flugzeug-Absturz nahe Addis Abeba

Nahe der Hauptstadt von Äthiopien, Addis Abeba, ist am Sonntagmorgen ein Flugzeug abgestürzt. Details zu Opfern sind bislang nicht bekannt.

Eine Maschine der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines ist nahe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba abgestürzt.

Flugzeug mit 149 Passagieren stürzt über Äthiopien ab

An Bord der Boeing 737 waren am Sonntag nach ersten Angaben der Airline wohl 149 Passagiere und 8 Crew-Mitglieder. Zur Zahl der Opfer gab es zunächst keine Angaben. Die Rettungsmaßnahmen liefen noch, hieß es am Vormittag in einer Mitteilung.

Die Maschine befand sich demnach auf einem Linienflug zwischen Addis Abeba und Kenias Hauptstadt Nairobi und stürzte etwa 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt ab.

Funkkontakt abgebrochen: Ursache des Flugzeug-Absturzes unbekannt

Der Funkkontakt zu der Maschine sei wenige Minuten nach dem Start am Sonntagmorgen abgebrochen. Zur Absturzursache war zunächst nichts bekannt. Via Twitter sprach das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed den Angehörigen sein Beileid aus. (dpa)

