vor 36 Min.

16-Jährige erstickt - Tatverdächtiger gefasst Panorama

Eine 16-Jährige ist in Österreich erstickt worden - das zeigt der Obduktionsbericht. Der Ex-Freund des Mädchens wurde festgenommen.

Eine junge Frau, deren Leiche am Sonntag in einem Park in Wiener Neustadt (Österreich) gefunden wurde, ist laut Obduktionsbericht erstickt. Die 16-Jährige sei offenbar erwürgt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der tatverdächtige Ex-Freund wurde in der Nacht zum Montag in Wien festgenommen.

Hinweise aus der Bevölkerung hätten zu der schnellen Festnahme geführt, hieß es. Der syrische Asylbewerber wurde am Montag zum Tatverdacht befragt. Die Leiche des Mädchens war am Sonntag in Wiener Neustadt gefunden worden. Der leblose Körper war mit Blättern und Ästen zugedeckt worden. (dpa)

