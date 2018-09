11:27 Uhr

17 Kinder und Fahrer bei Schulbusunfall verletzt

In Sachsen-Anhalt sind 18 Menschen bei einem Unfall mit einem Schulbis verletzt worden. 17 Kinder und der Fahrer kamen in Krankenhäuser.

Bei einem Schulbusunfall im Harz in Sachsen-Anhalt sind am Dienstagmorgen 17 Kinder und der Busfahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Lastwagens in Wegeleben auf eine Hauptstraße einbiegen und übersah dabei den Bus, wie ein Polizeisprecher in Halberstadt sagte. Der 40-Tonner erfasste den Schulbus seitlich und schob diesen einige Meter mit.

Die 17 Schüler erlitten unter anderem Quetschungen, Prellungen und Schnittverletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eines der Kinder wurde nach ersten Berichten schwer verletzt.

Der Bus war demnach mit insgesamt 30 Schülern besetzt und war am Morgen auf dem Weg zur Sekundarschule nach Schwanebeck in der Verbandsgemeinde Vorharz. Die mitfahrenden Kinder waren nach Polizeiangaben etwa zwischen elf und 16 Jahre alt. (afp)

