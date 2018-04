vor 16 Min.

18-Jähriger kommt bei Badeunfall ums Leben Panorama

Bei einem Badeunfall ist im nordrhein-westfälischen Neuss ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.

Der junge Mann sei am Samstagabend zusammen mit mehreren Begleitern zum Schwimmen in einen See gestiegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Wasser sei er dann plötzlich untergegangen.

Ein Rettungstrupp mit Hubschrauber und Tauchern barg den Mann. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Die Kriminalpolizei ermittelt, geht aber von einem tragischen Unfall aus. (afp)

Themen Folgen