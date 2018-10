vor 37 Min.

18-Jähriger stirbt bei Autounfall Panorama

Trauriger Unfall in Schleswig-Holstein: Ein 18-jähriger Fahranfänger gerät bei Dunkelheit von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Noch am Unfallort erliegt er seinen Verletzungen.

Ein 18-Jähriger ist bei Eutin in Schleswig-Holstein mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Gegen 22.15 Uhr war der Mann mit seinem Auto von Eutin nach Kasseedorf unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 18-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, geriet von der Fahrbahn ab und schlug mit der Fahrerseite in einem Baum ein.

Der 18-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Lübeck haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Landesstraße 57 war während des Einsatzes voll gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden. (dpa)

