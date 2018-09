18-Jähriger stürzt 250 Meter in den Tod

vor 52 Min.

Im US-Nationalpark Yosemite ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Offenbar war der 18-Jährige beim Fotografieren abgerutscht und Hunderte Meter in die Tiefe gestürzt.

Ein 18-jähriger Israeli ist im Yosemite Nationalpark in Kalifornien in den Tod gestürzt - Medienberichten zufolge beim Fotografieren. Der junge Mann aus Jerusalem habe an einer Felskante in 250 Metern Höhe, nahe des höchsten Punktes des Wasserfalls Nevada Falls, auf einem wackeligen Stein gestanden, berichtete das israelische Fernsehen sowie die Gerichtsmedizin des Bezirks Mariposa County.

Yosemite-Nationalpark Kalifornien: Junger Mann stürzt in den Tod

Laut einem Bericht von Times of Israel, sei der 18-Jährige vermutlich beim Versuch, ein Selfie zu machen, gestorben. Ein Freund der Familie sagte dem israelischen Fernsehen, dass noch unklar sei, ob er nur die Umgebung habe fotografieren wollen oder ein Selfie machen wollte. Der 18-Jährige habe des Gleichgewicht verloren und sei in die Tiefe gestürzt. Das israelische Außenministerium bestätigte am Freitag den Tod des jungen Mannes. (AZ/dpa)

