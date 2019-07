vor 35 Min.

18-Meter-Ast fällt in Schwerin auf Bierwagen - 29 Verletzte

Bei einer 90er-Jahre Party in Mecklenburg-Vorpommern ist ein großer Ast auf einen Getränkewagen gefallen. Sechs Menschen wurden schwer verletzt. Hier die Infos.

Am Samstagabend gegen 19.35 Uhr ist bei einer 90er-Jahre-Party auf der Freilichtbühne am Schweriner Schlossgarten unvermittelt ein etwa 18 Meter langer Ast auf einen Getränkestand gefallen. 29 Besucher der Open Air-Veranstaltung, die sich in der Nähe der Bühne aufgehalten hatten, wurden dabei verletzt - sechs von ihnen schwer. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum der Ast abbrach, ist laut Polizei bisher unklar.

Ast auf Bierwagen in Schwerin: 90er-Jahre-Party wurde abgebrochen

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort: Berufsfeuerwehr Schwerin, sieben Rettungswagen, drei Notärzte sowie Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin waren im Einsatz. Als der schwere Ast abbrach, standen viele wartende Besucher vor dem Getränkewagen Schlange. Der NDR berichtet, dass sich zur Zeit des Unglücks rund 1000 Besucher auf dem Open-Air-Gelände der Schweriner Freilichtbühne befunden hätten. In einem ersten Tweet war der Sender offenbar davon ausgegangen, dass nur zwei Personen schwer verletzt worden waren - die Polizei korrigierte die Zahl später auf sechs. Zum Gesundheitszustand der Verletzten konnte sie keine Aussagen machen.

Der Veranstalter beendete die 90er-Jahre-Party nach dem Unglück vorzeitig.

Open Air: Letzte Woche tödlicher Sturz aus einem Riesenrad beim Open Beatz Festival

Erst vergangene Woche gab es einen folgenschweren Open-Air-Unfall: Auf dem Open Beatz Festival Herzogenaurach ist ein 31-jähriger Mann am Samstag aus einem Riesenrad gefallen und in der Nacht auf Sonntag an den Folgen des Sturzes gestorben. Die Polizei hat das Riesenrad zur Ermittlung der Ursache beschlagnahmt.

Open Beatz, Süddeutschlands größtes Open Air-Festival für elektronische Musik, findet seit 2012 zwischen Herzogenaurach und Puschendorf in der Nähe von Nürnberg statt. Nach Angaben der Organisatoren zählt es rund 20.000 Besucher. Laut dem Internet-Portal nordbayern.de haben die Veranstalter eine Benefiz-Aktion für die Angehörigen des Toten gestartet - sie wollen den Hinterbliebenen 5000 Euro aus dem Kartenerlös des nächsten Open Beatz Festivals spenden. (AZ)

