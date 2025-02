18-jähriger Russe in Brandenburg festgenommen: Er soll Anschlag geplant haben

Die Bundespolizei und das Landeskriminalamt (LKA) Brandenburg haben einen 18-Jährigen festgenommen, der einen Anschlag in Berlin geplant haben soll. Das teilte das Polizeipräsidium des Landes Brandenburg am Freitagnachmittag mit. Demnach sei der russische Tatverdächtige bereits am frühen Nachmittag des Donnerstags, 20. Februar, festgenommen worden.

Die Polizei hatte einen „Hinweis auf eine mögliche Planung eines Anschlags in Berlin“ erhalten und daraufhin intensive Ermittlungen durchgeführt, wie es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums (externer Link) heißt. Dadurch sei es den Sicherheitsbehörden gelungen, einen Tatverdächtigen festzunehmen. Er steht im Verdacht einen „mutmaßlich politisch motivierten Anschlag“ vorbereitet zu haben.

Anschlag auf israelische Botschaft geplant? Festnahme eines 18-jährigen Russen

Die Ermittler gehen offenbar von einem islamistischen Motiv aus, berichtet der Berliner Tagesspiegel. Demnach soll es sich bei dem Festgenommenen um einen Tschetschenen handeln. Er soll einen Anschlag auf die Botschaft Israels in Berlin geplant haben, heißt es in dem Bericht. Die Bundespolizei habe ihn am Flughafen BER bei einer versuchten Ausreise festgenommen. Wie weiter berichtet wird, soll er sich nicht generell aus Deutschland absetzen haben wollen, sondern im Ausland auf den Anschlag vorbereiten und die nötigen Mittel dafür besorgen wollen.

Wie die Polizei mitteilt seien sowohl Einsatzkräfte des LKA, der Bereitschaftspolizei, von Spezialeinheiten und der Berliner Polizei im Einsatz gewesen. Der Russe wurde am Freitag bereits dem Haftrichter am Amtsgericht Brandenburg vorgeführt, der dann einen Haftbefehl erließ. Nach Informationen der Bild seien die Hinweise von einem ausländischen Geheimdienst eingegangen. Der Täter habe zudem nicht alleine gehandelt und nach Istanbul ausreisen wollen.

Ermittlung wegen Vorbereitung „schwerer staatsgefährdender Gewalttat“

Die Behörden haben Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung „einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“ aufgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei keine weiteren Angaben zu den Hintergründen und möglichen Motiven machen. „Wir nehmen Bedrohungslagen und entsprechende Hinweise sehr ernst. Wir setzen alle rechtsstaatlichen Mittel ein, um die Bevölkerung zu schützen“, wird Polizeivizepräsident Jan Müller in der Erklärung der Polizei zitiert.