1860 München gegen MSV Duisburg: Übertragung live im TV und Stream

1860 München und MSV Duisburg begegnen sich heute in der 3. Liga 2021/22. Läuft die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung.

In der Fußballsaison 2008/2009 wurde die 3. Liga als dritthöchste Fußballspielklasse im Meisterschaftssystem gestartet und steht als Profi-Liga zwischen der 2. Bundesliga und den Regionalligen. Am heutigen Samstag treffen 1860 München und der MSV Duisburg innerhalb des 16. Spieltages aufeinander. Alle Infos rund um die Übertragung, den Termin und die Uhrzeit finden Sie in diesem Artikel.

1860 München gegen MSV Duisburg: Wann ist der Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

Heute am Samstag, 20. November 2021, treffen der TSV 1860 München und der MSV Duisburg in der 3. Liga aufeinander. Der Anpfiff des Spiels ist um 14.00 Uhr.

Übertragung von 1860 München vs. MSV Duisburg: Ist das Spiel im Free-TV und Live-Stream zu sehen?

Hier finden Sie die wichtigsten Infos des Spiels im Überblick:

Spiel: TSV 1860 München gegen MSV Duisburg , 16. Spieltag der 3. Liga 2021/22

gegen , 16. Spieltag der 3. Liga 2021/22 Datum: Samstag, 20. November 2021

Samstag, 20. November 2021 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße , München

Stadion an der , Übertragung im Free-TV : Das Spiel der 3. Liga wird nicht im Free-TV übertragen.

: Das Spiel der 3. Liga wird nicht im Free-TV übertragen. Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Video: ProSieben

1860 München - MSV Duisburg: Die Bilanz

Dem Portal fußballdaten.de zufolge, sind 1860 München und der MSV Duisburg sich insgesamt 53 Mal begegnet. 24 der Spiele konnte der TSV 1860 für sich entscheiden, 13 gingen unentschieden aus und 16 Mal hat Duisburg gewonnen. Das Torverhältnis liegt bei 78:68 für die Münchner Löwen. Auch in der aktuellen Tabelle der 3. Liga sind die Sechzger besser aufgestellt - wenn auch nicht viel. Der TSV 1860 München belegt momentan Platz 16, zwei Ränge über den Duisburgern, die auf Platz 18 sind. Bei dem Spiel am kommenden Samstag handelt es sich also um ein Kellerduell.

TSV 1860 München - einige Eckdaten

Der TSV 1860 München, ausgeschrieben Turn- und Sportverein München von 1860 e. V., ist im Münchner Stadtteil Giesing angesiedelt und wird oftmals auch "Münchner Löwen", "1860" oder "Sechzger" genannt. Er wurde am 15. Juli 1848 gegründet, etablierte sich jedoch nach einem Verbot auf Grund von "republikanischer Umtriebe" am 17. Mai 1860 neu. Die Fußballabteilung des Vereins wurde allerdings erst im Jahr 1899 eingerichtet. Ursprünglich sind die Farben des Vereins Grün-Gold, für das bayrische Weiß-Blau ist der Verein allerdings um einiges bekannter. Momentan hat der Verein 22.976 Mitglieder und gilt in der Landeshauptstadt als "Münchens Große Liebe".

In den 1960er Jahren erwarb der TSV 1860 München nationale und sogar europaweite Bekanntheit, da das Team sowohl den DFB-Pokal 1963/64 als auch die deutsche Fußballmeisterschaft im Jahr 1966 gewinnen konnte. Im Jahr 1965 schaffte es 1860 sogar bis ins Finale des Europapokals. Damit waren die Sechzger noch vor dem Erzrivalen FC Bayern München der stärkste Fußballverein Münchens. Seit ihrer Gründung gelang es der Mannschaft zwei Vizemeisterschaften im Jahr 1931 und 1967 sowie einen Pokalerfolg im Jahr 1942 für sich zu verbuchen. Seither sind derartige neue Triumphe jedoch eher Fehlanzeige.

Lesen Sie dazu auch

Kurzprofil vom MSV Duisburg

Der Meidericher Spielverein 02 e. V. Duisburg wurde am 2. Juni 1902 in der damaligen Stadt Meiderich gegründet und wurde am 28. September Teil des Rheinisch-Westfälischen Spiel-Verbands. Neben seiner Fußballabteilung mit Herren- und Damenmannschaften hat er außerdem Abteilungen für Handball, Hockey, Leichtathletik, Volleyball, Judo und Turnen. Die Farben des Vereins sind Weiß-Blau und wegen ihrer gestreiften Trikots wird die Mannschaft oftmals die "Zebras" genannt. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: Januar 2021) hat der MSV Duisburg 8.439 Mitglieder.

Seinen größten Erfolg auf nationaler Ebene erreichten die Zebras in der Premierensaison der Bundesliga 1963/64. Außerdem schaffte es der Verein mehrmals ins Finale des DFB-Pokals und war auch international im UI-Cup, dem UEFA-Cup und dem Europapokal der Pokalsieger vertreten. Als Gründungsmitglied spielte der Verein insgesamt 28 Spielzeiten in der 1. Bundesliga, bis er 2019/20 zum wiederholten Male in die 3. Liga abstieg.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.