Übertragung: So sehen Sie 1860 München - Türkgücü im TV oder Live-Stream

1860 München - Türkgücü-Ataspor heute live im TV und Stream: Hier gibt es die Infos zur Übertragung beim Fußball am 14.8.21 in der 3. Liga. Läuft das Spiel auch im Free-TV? Das verraten wir Ihnen hier.

In der 3. Liga 2020/21 ist heute am 14.8.21 das Stadtderby 1860 München - Türkgücü-Ataspor live im TV und Stream zu sehen. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Münchner Klubs im April sicherten sich die Löwen einen soliden 2:0-Sieg. Ob sie diesen Erfolg wiederholen können?

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um das Spiel 1860 München - Türkgücü-Ataspor. Wie präsentieren Ihnen alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung, Live-Ticker und Sender.

1860 München - Türkgücü-Ataspor: Übertragung heute im Free-TV und Gratis-Stream?

Wann spielt 1860 München heute gegen Türkgücü-Ataspor? Hier in dieser Übersicht finden Sie alle Infos auf einen Blick:

Spiel: 1860 München - Türkgücü-Ataspor

- Türkgücü-Ataspor Datum: Samstag, 14. August 2021

Samstag, 14. August 2021 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Städt. Stadion an der Grünwalder Straße

Städt. Stadion an der Free-TV/ Fernsehen : Bayerischer Rundfunk

Bayerischer Rundfunk Pay-TV: Magenta Sport

Magenta Online-Stream: Magenta Sport

1860 München vs. Türkgücü live im Fernsehen: 3. Liga bei BR und Magenta Sport

Alle Begegnungen der 3. Bundesliga können über ein Abo bei Magenta Sport des Telekommunikationsunternehmens Telekom abgerufen werden. Schon seit der Saison 17/18 überträgt Magenta Sport alle Partien der 3. Liga live, zusätzlich findet jeden Dienstag und Mittwoch eine Live-Konferenz zu den laufenden Spielen statt.

Auch im Free-TV werden die Begegnungen zum Teil übertragen. So ist die Partie TSV 1860 München gegen Türkgücü-Ataspor kostenlos beim Bayerischen Rundfunk (BR) im Fernsehen oder Online-Stream zu sehen.

1860 München in der 3. Bundesliga

Der TSV München oder auch Turn- und Sportverein 1860 München wurde am 15. Juli 1848 in der "Buttleschen Brauerei zum Bayerischen Löwen" gegründet. Ein Jahr später wurde der Verein jedoch im Zuge politischer Unruhen verboten. Die erneute offizielle Gründung fand dann am 17. Mai 1860 statt, weshalb der Verein auch heute unter dem Namen Sechzig, oder auch Sechzger bekannt ist. Beheimatet ist der Verein im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München, das insgesamt über 15.000 Zuschauerplätze verfügt.

Die Geschichte des TSV 1860 München ist durchzogen von Höhen und Tiefen. Während der Verein vor allem in den 60er Jahren viele Titel gewinnen konnte, blieben die Erfolge in den vergangenen Jahren aus. Der Abstieg von der 1. in die 2. Bundesliga im Jahr 2004 läutete den Beginn einer Abwärtsspirale ein: Durch eine kritische wirtschaftliche Lage und eine Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen stieg 1860 München im Jahr 2017 schließlich in die 3. Bundeliga ab. Aufgrund fehlender Drittligalizenz wurde der Verein letztlich sogar bis in die Regionalliga Bayern durchgereicht. Nach einer Saison schafften die Löwen aber immerhin wieder den Aufstieg in die 3. Liga und kämpfen dort seit dem um die Rückkehr in Liga zwei.

