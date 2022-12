1LIVE Krone: Die wichtigsten Informationen zur Preisverleihung

Am Donnerstagabend wird wieder die 1LIVE Krone verliehen. Wo wird die Show übertragen? Wer ist nominiert? Welcher Preisträger steht bereits fest?

Die 1LIVE Krone kehrt nach zwei Jahren wieder zurück nach Bochum. Am Donnerstag wird einer der begehrtesten deutschen Musikpreise wieder im Rahmen einer Veranstaltung in der Jahrhunderthalle vergeben. In den vergangenen beiden Jahren gab es "nur" pandemiebedingte Sonderausgaben der Verleihung.

1LIVE Krone: Informationen zur Veranstaltung heute

In diesem Jahr findet die 1LIVE Krone zum 23. Mal statt. Die Veranstaltung beginnt um 20.15 Uhr. Die Tickets für die Show wurden verlost, zu kaufen gab es keine. Alle Teilnehmer des Votings hatten so die Chance, Eintrittskarten zu gewinnen.

Die Moderatorin der Show ist Mona Ameziane. Ihre Stimme dürfte den 1LIVE-Hörern bereits bekannt sein. Bei dem Radiosender moderiert sie "1LIVE Stories". Seit November moderiert sie auch die "Aktuelle Stunde" im WDR.

Nominierte bei der 1LIVE Krone

Die 1LIVE Krone ist ein Publikumspreis. Fans der nominierten Künstlerinnen und Künstler konnten in acht Kategorien für ihre Favoriten abstimmen. Alle Kategorien und Nominierten im Überblick:

Beste Künstlerin: LEA, Lena, Leony, LUNA, Zoe Wees

LEA, Lena, Leony, LUNA, Bester Künstler: Clueso , Cro , Nico Santos , Purple Disco Machine, Robin Schulz

, , , Purple Disco Machine, Bester Live Act: Alice Merton , Casper, Kraftklub , LEA, Marteria , Provinz, SDP

, Casper, , LEA, , Provinz, SDP Bester Newcomer Act: ClockClock, Domiziana, Malik Harris , Nina Chuba , Paula Hartmann

ClockClock, Domiziana, , , Bester Song: "I believe" (Kamrad), "Looking for Love" (Lena), "Remedy" (Leony), "Sehnsucht" (Miksu / Macloud & t-low), Wildberry Lillet" ( Nina Chuba ), "Zukunft Pink" ( Peter Fox feat. Inez), "In the Dark" (Purple Disco Machine, Sophie & The Giants)

"I believe" (Kamrad), "Looking for Love" (Lena), "Remedy" (Leony), "Sehnsucht" (Miksu / & t-low), Wildberry Lillet" ( ), "Zukunft Pink" ( feat. Inez), "In the Dark" (Purple Disco Machine, Sophie & The Giants) Bester Dance Song: "Let It Rain Down" ( Felix Jaehn und Zoe Wees ), "Brooklyn" (Glockenbach und ClockClock), " Sun Will Shine" ( Robin Schulz und Tom Walker ), "Kernkraft 400 (A Better Day)" (Topic und A7S), "Samba" (YOUNOTUS und Louis III)

"Let It Rain Down" ( und ), "Brooklyn" (Glockenbach und ClockClock), " Will Shine" ( und ), "Kernkraft 400 (A Better Day)" (Topic und A7S), "Samba" (YOUNOTUS und Louis III) Bester Hip-Hop/R&B Song: "Glücklich" (01099 und Cro ), "Bei Nacht" (Ayliva), "Keine Tränen" (Badmomzjay), "Follow" (Kontra K, Sido und Leony), "Paradise" (Liaze), "Nachts wach" (Miksu / Macloud & Makko, "Wildberry Lillet (Remix)" ( Nina Chuba und Juju)

"Glücklich" (01099 und ), "Bei Nacht" (Ayliva), "Keine Tränen" (Badmomzjay), "Follow" (Kontra K, Sido und Leony), "Paradise" (Liaze), "Nachts wach" (Miksu / & Makko, "Wildberry Lillet (Remix)" ( und Juju) Bester Alternative Song: "Ohne Benzin" (Domiziana), "Morning Blue" (Giant Rooks), "Ein Song reicht" ( Kraftklub ), "Synchronize" (Mily Chance), Kein Happy End" ( Paula Hartmann und Casper), "Miss you" (Southstar), "Sternenstaub" (RIN, Schmyt, Miksu / Macloud )

1LIVE vergibt Sonderpreis 2022 an "Repair Together"

Der erste Gewinner steht bereits vor der Verleihung am Donnerstagabend fest. Der 1LIVE Krone Sonderpreis geht in diesem Jahr an "Repair Together". Die Initiative organisiert seit Mai sogenannte "Aufräum-Raves", bei denen sich Freiwillige treffen, um beispielsweise Häuser in vom russischen Angriffskrieg zerstörten ukrainischen Ortschaften wiederaufzubauen. Dabei legen DJs auf und es gibt Essen. Zu Beginn haben 40 Menschen geholfen, mittlerweile sind es teilweise fast 300.

1LIVE Krone im TV und Livestream

Die Verleihung der 1LIVE Krone beginnt um 20.15 Uhr. Sie wird im WDR-Fernsehen, im Radio und als Video-Stream übertragen.