"1Live Krone": Das sind die Nominierten

Auch in diesem Jahr wird die "1Live Krone" verliehen. In acht Kategorien kann man nun für die Nominierten abstimmen.

Am 30. November wird wieder die "1Live Krone" verliehen. Am Montag hat der WDR die Nominierten für den Publikumspreis bekannt gegeben. Bis zum 29. November können Fans für die nominierten Künstlerinnen und Künstler abstimmen. Die Gewinner in den Kategorien "Beste Unterhaltung" und "Sonderpreis" werden von der Redaktion des Radiosenders ausgewählt und sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

"1Live Krone": Nominierte im Überblick

In insgesamt acht Kategorien kann online für die Nominierten der "1Live Krone" abgestimmt werden. Mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler stehen zur Wahl. Das sind alle Kategorien im Überblick:

Bester Künstler

Apache 207

CRO

Nico Santos

Peter Fox

Purple Disco Machine

Beste Künstlerin

Ayliva

Kim Petras

LEA

Lena

Nina Chuba

Bester Newcomer Act

Dilla

Levent Geiger

Loi

Mayberg

Ski Aggu

Bester Live Act

AnnenMayKantereit

Apache 207

Kraftklub

Nina Chuba

Peter Fox

Bester Song

ClockClock – "Over"

Kamrad – "Feel Alive"

Loi – "Gold"

Milky Chance – "Living In A Haze"

Nina Chuba – "Mangos mit Chili"

– "Mangos mit Chili" Ski Aggu, Joost, Otto Waalkes – "Friesenjung"

– "Friesenjung" Udo Lindenberg , Apache 207 – "Komet"

, Apache 207 – "Komet" Zoe Wees – "Don’t Give Up"

Bester Alternative Song

Alli Neumann – "Blue"

Casper feat. CRO – "Sommer"

Giant Rooks – "Bedroom Exile"

Jeremias – "Verrückt"

Paula Hartmann – "Schwarze SUVs"

Bester Dance Song

Bennet – " Vois Sur Ton Chemin " (Techno Mix)

Sur " (Techno Mix) Fast Boy, Topic – "Forget You"

Felix Jaehn , Jonas Blue – "Weekends"

, Jonas Blue – "Weekends" Leony – "Somewhere in Between"

Purple Disco Machine, Kungs, Julian Perretta "Substitution"

Disco Machine, Kungs, "Substitution" Twocolors, Safari Duo, Chris de Sarandy – "Cynical"

Bester Hip-Hop/R&B-Song

01099, Ski Aggu – "Anders"

Ayliva feat. Mero – "Sie weiß"

feat. Mero – "Sie weiß" badmomzjay, Domiziana – "Auf die Party"

Kontra K, Lana Del Rey – "Summertime"

Montez – "Jeden Tag mehr"

Sira, Bausa, badchieff – "9 bis 9"

"1Live Krone" findet am 30. November statt

Die Preisverleihung wird am 30. November ab 20.15 Uhr live im WDR Fernsehen, im Radio bei 1Live und als Livestream in der ARD-Mediathek sowie in der App und dem Youtube-Kanal von 1Live übertragen. Die Gala findet in Bielefeld statt und wird von Donya Farahani moderiert. Zuvor wurde sei in Bochum veranstaltet.