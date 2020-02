vor 17 Min.

2.2.2020: "The Biggest Loser" 2020, heute Folge 5 - Die Harrisons kommen ins Camp

"The Biggest Loser" ist heute am 2.2.2020 mit Folge 5 im TV zu sehen. Unter anderem erhalten die Kandidaten Besuch von den Harrisons. Alle Infos in der Vorschau.

Vergangene Woche musste Anja das Camp verlassen, nachdem sie nur 200 Gramm abgenommen hatte. Team-Kollegin Sarah zeigte für Anja wenig Verständnis: „Sowas passiert, wenn man nichts macht." Werden die Kandidaten in dieser Woche ihre Ziele erreichen? Oder wird wieder einer von ihnen nur ein paar Gramm abnehmen? Alle Infos zur heutigen Sendung gibt es hier in der Vorschau.

"The Biggest Loser" am 2.2.2020: Die Harrisons besuchen die Kandidaten

Auch in dieser Woche müssen die Kandidaten wieder sportlich an ihre Grenzen gehen und müssen auf dem Weg zu ihrem Traumkörper auf viele Annehmlichkeiten verzichten. Da tut es natürlich gut, aufmunternde Worte zu hören und motiviert zu werden. Aber sind die Harrisons wirklich aus diesem Grund ins Camp gekommen? Bisher ist nur bekannt: Sie wollen etwas verkünden. Was genau sie den Kandidaten mitteilen möchten, erfahren Sie erst heute Nachmittag auf Sat.1.

"The Biggest Loser" Vorschau: Vergangenheitsbewältigung und Knast-Challenge

In dieser Woche motivieren die Coaches ihre Kandidaten, ihre Vergangenheit hinter sich und schmerzhafte Erinnerungen los zu lassen. Nur so haben sie den Kopf frei für die großen Aufgaben, die noch vor ihnen liegen. Außerdem müssen die Kandidaten beweisen, dass sie dazu in der Lage sind, koordiniert zu agieren: An den Beinen zusammen gekettet, wie man es aus amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen kennt, müssen sie einen Berg erklimmen. In Team Blau kommt es dabei zum Sturz. Werden sie die Herausforderung trotzdem meistern können?

Eine neue Folge von " The Biggest Loser" läuft heute Nachmittag, am 2. Februar, um 17.30 Uhr in Sat.1. (AZ)

