Darmstadt 98 holt Japaner Furukawa

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat sich für die kommende Saison mit dem Japaner Yosuke Furukawa verstärkt. Der 21 Jahre alte Offensivspieler kommt von Jubilo Iwata zu den Hessen. Für den japanischen Erstligisten absolvierte er 76 Spiele. Über die Wechselmodalitäten und die Vertragslaufzeit machten die Darmstädter keine Angaben.

In der vergangenen Saison war Furukawa an Gornik Zabrze ausgeliehen. Für den polnischen Erstligisten erzielte er in 25 Pflichtspielen zwei Tore. «Wir haben uns von ihm insbesondere in seiner letzten Saison in Polen ein gutes Bild verschaffen können und sind der Überzeugung, dass er mit seinem Talent und Potenzial auch in der 2. Liga auf sich aufmerksam machen kann», begründete Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie die Verpflichtung.