Darmstadt ohne acht Profis gegen Elversberg

Auf gleich acht Profis muss Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 beim Heimspiel gegen die SV Elversberg verzichten. Die verletzten Paul Will, Matthias Bader, Christoph Zimmermann, Fabian Holland, Kai Klefisch und Othmane El Idrissi sowie die erkrankten Tobias Kempe und Matej Maglica stehen Trainer Florian Kohfeldt in der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. Zudem ist der Einsatz der angeschlagenen Fabian Nürnberger und Fraser Hornby ungewiss.

Trotz der Personalprobleme hoffen die seit vier Liga-Spielen sieglosen Hessen auf das Ende der kleinen Negativserie. «Wir sind nicht zufrieden mit den letzten drei Wochen. Die Ergebnisse waren einfach nicht die, die wir erzielen wollten. Es geht jetzt darum, den Flow wiederzubekommen. Die Mannschaft hat sehr große Lust, wieder zu gewinnen», sagte Kohfeldt.

Der Bundesliga-Absteiger verharrt mit 25 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld und hat den Kontakt zur Spitzengruppe verloren. Die Gäste aus dem Saarland haben als Neunter vier Zähler mehr auf dem Konto. «Ich erwarte ein offenes Spiel», sagte Kohfeldt.