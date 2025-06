Darmstadt-Stürmer Vilhelmsson wechselt nach Münster

Oscar Vilhelmsson verlässt den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 und stürmt künftig für den Ligarivalen SC Preußen Münster. Der 21 Jahre alte Schwede war 2022 von IFK Göteborg zu den Hessen gewechselt und absolvierte insgesamt 55 Spiele für die Lilien.

Über die Höhe der Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben. «In Anbetracht des in der kommenden Saison auslaufenden Vertrags haben die finanziellen Rahmenbedingungen von Preußen Münster gestimmt, sodass wir dem Wechsel entsprochen haben», teilte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie lediglich mit.

Münsters Sport-Geschäftsführer Ole Kittner freute sich über den Wechsel des Stürmers. «Oscar ist mit nur 21 Jahren ein sehr spannender Spieler, der bereits Erstligaluft geschnuppert hat und alles mitbringt, was wir brauchen. Er bewegt sich sehr gut in die Tiefe, kann aber auch die Bälle festmachen und sucht schnell den Abschluss. Wir sind sicher, dass sein Potenzial nachhaltig sichtbar wird, wenn wir ihn in die richtigen Positionen bringen», sagte Kittner. Die Laufzeit des Vertrags teilte Münster nicht mit.