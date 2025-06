Stojilkovic wechselt von Darmstadt nach Polen

Filip Stojilkovic verlässt den Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 und wechselt zum polnischen Erstligisten KS Cracovia. Über die Ablösemodalitäten teilten die Hessen nichts mit.

Der 25 Jahre alte Stürmer war im Januar 2023 vom FC Sion gekommen, brachte es aber nur auf 22 Pflichtspieleinsätze für die Lilien. Gleich zweimal wurde der Schweizer verliehen - erst zum 1. FC Kaiserslautern, dann zu OFK Belgrad.

«Wir haben in dieser Woche mit Filip sehr gute, offene Gespräche geführt und sind zum gemeinsamen Ergebnis gekommen, dass ein Wechsel und Neustart in Polen ihm sportlich guttun wird. Leider ist seine Zeit in Darmstadt nicht wunschgemäß verlaufen, das kommt im Profifußball nun mal vor», begründete Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie die endgültige Trennung.