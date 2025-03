0:3 in Darmstadt: Dämpfer für den Karlsruher SC

Nach zwei Siegen hat der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen herben Rückschlag kassiert. Die Badener verloren zum Auftakt des 25. Spieltags mit 0:3 (0:1) beim SV Darmstadt 98 und verpassten es, sich weiter an die Aufstiegsplätze heranzuschieben. Isac Lidberg (10. Minute), Killian Corredor (73.) und Merveille Papela (79.) trafen für die Gastgeber, die wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib holten.

Franke trifft die Latte

In einer spektakulären Anfangsphase ließ KSC-Verteidiger Marcel Franke vor 17.810 Zuschauern eine riesige Chance ungenutzt, als er nach einer Abwehr von aus kurzer Distanz an die Latte schoss. Auf der Gegenseite traf Lidberg in einer ähnlichen Situation zur Führung für die Darmstädter, nachdem Sergio Lopez den Ball zunächst an den Querbalken befördert hatte. Die Lilien kontrollierten danach das Spiel und verpassten durch Verteidiger Aleksandar Vukotic den zweiten Treffer (35.). Die Gäste wurden erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen Kopfball von Marvin Wanitzek (45.+2) wieder gefährlich.

Corredor sorgt für Vorentscheidung

Nach einer Stunde nahm das Spiel wieder mehr Tempo auf. Gäste-Torhüter Max Weiß bewahrte sein Team binnen kurzer Zeit zunächst gegen Lidberg (59.) und aus spitzem Winkel gegen Fraser Hornby (60.) vor einem höheren Rückstand. Auf der Gegenseite verhinderte Lilien-Keeper Marcel Schuhen bei einem Versuch von Mikkel Kaufmann (62.) den Ausgleich. Corredor sorgte mit einem Schuss von der halbrechten Strafraumseite ins lange Eck in der Endphase der Partie für die Vorentscheidung. Papela legte dann noch nach.