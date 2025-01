Auch Darmstadt 98 verlässt X

Der SV Darmstadt 98 hat als nächster Fußball-Club seinen Rückzug von der Social-Media-Plattform X angekündigt. Damit reagiert der Fußball-Zweitligist wie schon einige Vereine zuvor auf die Veränderungen der Plattform unter Besitzer und Milliardär Elon Musk. Zuvor hatten unter anderem der SC Freiburg, Werder Bremen und der FC St. Pauli den Rückzug verkündet.

«Gerade mit den Entwicklungen in den vergangenen Wochen wurden für uns rote Linien überschritten, die nicht mehr mit unseren Werten vereinbar sind», hieß es in der Mitteilung des SV Darmstadt 98. «Wir möchten nicht mehr auf einer Plattform auftreten, welche in ihrer Gesamtheit immer mehr in die rechtspopulistische Ecke abdriftet und mittlerweile sogar versucht, aktiv den Wahlkampf der nahenden Bundestagswahl zu beeinflussen.»