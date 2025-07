Darmstadt peilt in neuer Saison Mitgliederrekord an

Der SV Darmstadt 98 will in der kommenden Zweitliga-Saison seine Mitgliederzahl in Anlehnung an das Gründungsjahr 1898 auf 18.980 erhöhen. Wie die Hessen mitteilten, wurde dafür beim Saisoneröffnungsfest unter der Woche eine Mitgliederkampagne gestartet. Der Verein plant zudem weitere Aktionen. Aktuell unterstützen die Lilien rund 15.500 Mitglieder aktiv.

Darmstadt startet am 2. August mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die Saison. Die Generalprobe für die Zweitliga-Saison steigt am 26. Juli beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim.