Doppelpacker Corredor rettet Darmstadt Remis

Ein Doppelpack von Killian Corredor hat den SV Darmstadt 98 vor der nächsten Niederlage bei Fortuna Düsseldorf bewahrt und seinem Team bei den Rheinländern zumindest einen Punkt gerettet. Die mittlerweile in elf Ligaspielen nur einmal unterlegenen Hessen verpassten aber durch das 2:2 (0:1) den erstmaligen Sprung in die obere Tabellenhälfte der 2. Fußball-Bundesliga. Die Düsseldorfer, die in der Hinrunde siebenmal die Tabellenführung innehatten, hätten mit einem Sieg wieder die Spitzengruppe erreicht.

Der Treffer von Myron van Brederode (41. Minute) und Giovanni Haag (61.) reichten den Düsseldorfern, die nur eines der letzten neun Spiele gewinnen konnten, vor 52.000 Zuschauern im Rahmen der Reihe «Fortuna für alle» bei kostenlosem Eintritt auch diesmal nicht zum Sieg. Corredor traf in der 69. Minute zunächst durch einen Strafstoß zum 1:2 und markierte nur drei Minuten später den Ausgleich.

Darmstadt startet gut, Fortuna trifft

Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt setzte auf die Elf, die im letzten Hinrundenspiel bei Jahn Regensburg eine Niederlage kassierte und sah sich durch eine gute Startphase seines Teams auch zunächst bestätigt. Fraser Hornby hatte nach 20 Minuten sogar die Chance zum Führungstreffer der Gäste.

Doch die Düsseldorfer nutzten einen schönen Angriff über Neuzugang Moritz Kwarteng zum 1:0 durch van Brederode. Kwarteng und Isak Johannesson hatten weitere gute Möglichkeiten, ehe Haag mit einem sehenswerten Dropkick den zweiten Düsseldorfer Treffer erzielte. Doch Corredor brachte die Gäste wieder ins Spiel.