Fürth ohne Hrgota: «Verantwortung verteilen»

Wegen der Sperre von Kapitän Branimir Hrgota nimmt Trainer Jan Siewert seine anderen Fußballer von der SpVgg Greuther Fürth besonders in die Pflicht. Vor dem Zweitliga-Spiel beim SV Darmstadt 98 am Samstag (13.00 Uhr/Sky) sagte der Coach: «Es geht darum, dass wir die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Es geht um das Kollektiv.»

Offensivprofi Hrgota hatte bislang alle Partien der Fürther von Anfang an bestritten. Nach der fünften Gelben Karte aber muss der Schwede nun zuschauen. Neben ihm fehlt Julian Green wegen einer Muskelverletzung. Siewert hofft auf ein Comeback des US-Profis nächste oder übernächste Woche. Der Anfang der Woche angeschlagene und im Training ausgefallene Jomaine Consbruch dürfte fit sein für Darmstadt, spekulierte der Trainer.

Appell nach spätem Unentschieden gegen Schalke

Nach dem 3:3 zuletzt gegen Schalke, bei dem der Sieg in der Nachspielzeit noch aus der Hand gegeben wurde, fordert Siewert einen besseren Fokus. «Mir hat es nicht so gefallen, dass wir in den letzten Minuten nicht die Ordnung hatten. Wir müssen das besser verteidigen.»